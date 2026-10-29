விவசாயிகள் அடையாள அட்டைக்கு பதிவு செய்வதில் விவசாயிகள் ஆர்வம்
விவசாயிகள் அடையாள அட்டைக்கு பதிவு செய்வதில் விவசாயிகள் ஆர்வம்
UPDATED : அக் 28, 2026 05:17 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:14 PM
ஆர்.எஸ்.மங்கலம்: மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் இணைந்து விவசாயிகளின் நில விவரங்கள் பயிர் விவரங்கள் மற்றும் ஆதார் தகவல்களை ஒருங்கிணைத்து ஆதார் அட்டை போல தனித்துவமான விவசாயி அடையாள எண் மற்றும் டிஜிட்டல் அடையாள அட்டை (அக்ரி ஸ்டாக்) வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதன் மூலம், விவசாயிகள் தடையின்றி அரசின் நிதி உதவிகள், மானியங்கள் மற்றும் கடன் வசதிகளை நேரடியாக பெறுவதற்கும், வேளாண் துறை வழங்கும் விதைகள், உரங்கள், சொட்டுநீர் பாசனம் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை பெறுவதற்கும், இந்த அடையாள எண் அவசியம்.
இயற்கை பேரிடர்களால் பயிர்கள் சேதம் அடையும் போது பயிர் காப்பீட்டுத் தொகை மற்றும் அரசின் நிவாரணத் தொகைகள் விரைவாகவும், நேரடியாகவும் விவசாயிகளின் வங்கி கணக்கில் பெறுவதற்கும், இந்த அக்ரி ஸ்டாக் எனப்படும் டிஜிட்டல் அடையாள அட்டை விவசாயிகளுக்கு அவசியமாக உள்ளது.
தற்போது நெற்பயிர்களுக்கு பயிர் இன்சூரன்ஸ் பதிவு திட்டத்தில் விவசாயிகள் பதிவு செய்வதற்கு, இந்த அடையாள எண் கட்டாயம் என்பதால் இத்திட்டத்தின் விவசாயி அடையாள எண் பதிவு செய்வதில் தற்போது விவசாயிகள் அதிக ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.