மழைநீரை பண்ணைக்குட்டையில் சேகரித்து வரும் விவசாயிகள்
மழைநீரை பண்ணைக்குட்டையில் சேகரித்து வரும் விவசாயிகள்
UPDATED : நவ 10, 2026 06:41 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:39 PM
முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துார் வட்டாரத்திற்கு உட்பட்ட பகுதியில் வீணாகும் மழை நீரை பண்ணைக்குட்டைகளில் விவசாயிகள் சேகரித்து வருகின்றனர்.
தேரிருவேலி, காக்கூர், பூக்குளம், இளஞ்செம்பூர், நல்லுார், கீழத்துாவல், கோகொண்டான், சிறுபோது உட்பட பல்வேறு கிராமங்களில் கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு நிலங்கள் உழவு செய்யப்பட்டு நெல் விதைத்துள்ளனர். தற்போது பயிர்கள் முளைக்கத் துவங்கியுள்ளது. முதுகுளத்துார் பகுதியில் சில நாட்களாக மழை பெய்து வருவதால் கிராமங்களில் உள்ள விவசாய நிலத்தில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது. ஒரு சில இடங்களில் மழைநீர் செல்ல வழியில்லாமல் தேங்கி வீணாகிறது. இந்நிலையில் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விவசாயிகள் பண்ணைக்குட்டை அமைத்துள்ளனர்.
தற்போது மழை பெய்து வரும் நிலையில் வீணாகும் மழை நீரை பண்ணைக்குட்டையில் சேகரிக்கின்றனர். பருவ மழைக்காலம் துவங்குவதற்கு முன்பு ஒரு சில விவசாயிகள் பண்ணைக்குட்டையில் உள்ள சீமைக்கருவேல் மரங்களை அகற்றி தண்ணீர் தேக்கி வைப்பதற்காக பராமரிப்பு பணி செய்துள்ளனர். மழை பெய்யாத நேரங்களில் மோட்டார் வைத்து விவசாய நிலத்திற்கு தண்ணீர் பாய்ச்சுவதற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று விவசாயிகள் கூறினர்.