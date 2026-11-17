விவசாயிகள் பயிர் காப்பீடு பதியடிச.1 வரை அவகாசம் நீட்டிப்பு: தொழில் நுட்ப இடர்பாடுகள் நீக்கம்
விவசாயிகள் பயிர் காப்பீடு பதியடிச.1 வரை அவகாசம் நீட்டிப்பு: தொழில் நுட்ப இடர்பாடுகள் நீக்கம்
UPDATED : நவ 16, 2026 05:48 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:44 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்ட விவசாயிகள் 2026ம் ஆண்டிற்கான பயிர்க் காப்பீடு செய்வதற்கு டிச.,1 கடைசி நாளாக நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பதிவு செய்வதற்கான தொழில் நுட்ப இடர்பாடுகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன.
மாவட்டத்தில் பிரதமரின் பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில் விவசாயிகள் நடப்பு சம்பா பருவ நெல்லுக்கு பிரீமியமாக ஏக்கருக்கு ரூ.409.33 செலுத்தி பதிவு செய்து கொள்ளலாம். ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் தற்போது வரை 62,500 ேஹக்டேரில் 62,857 விவசாயிகள் பயிர் காப்பீடு செய்யதுள்ளனர். தற்போது குத்தகை விவசாயிகளின் அடையாள எண், நில உரிமையாளர் அலைபேசி ஓ.டி.பி., ஆகிய தொழில் நுட்ப இடர்பாடுகள் நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், பயிர் காப்பீடு செய்வதற்கான கடைசி நாளாக நவ.,16 என அறிவிக்கப்பட்டது. தற்சமயம் அரசு டிச.,1 வரை பயிர் காப்பீடு செய்வதற்கு கடைசி நாளாக அறிவித்துள்ளதால், விவசாயிகள் இதனை பயன்படுத்திகொள்ள வேண்டும் என கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் தெரிவித்துள்ளார்.