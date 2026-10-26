உரங்களின் விலை பட்டியலை அறிவிக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை
உரங்களின் விலை பட்டியலை அறிவிக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை
UPDATED : அக் 23, 2026 07:44 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:39 PM
திருவாடானை: விவசாய பணிகள் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் அரசு நிர்ணயித்த உரங்களின் விலைபட்டியலை வெளியிட வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.விவசாய பணிகள் துவங்கிய நிலையில் யூரியா, டி.ஏ.பி. பொட்டாஷ் மற்றும் காம்ப்ளக்ஸ் உரங்கள் தேவைபடுகிறது.
இது குறித்து திருவாடானை செங்கமடை விவசாயி சுந்தரபாண்டி கூறியதாவது– இந்த ஆண்டு விவசாய பணிகளை துவங்குவதே பெரும் சவாலாக மாறிவிட்டது. ஏனென்றால் ஆரம்ப கட்ட மழை இல்லாததால் மறு விதைப்பு பணியில் ஈடுபட வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. இந்நிலையில் உரங்களின் விலையும் உயர்ந்துவிட்டது. எனவே அரசு நிர்ணயித்த உரங்களின் விலைப்பட்டியலை வெளிப்படையாக வெளியிட வேண்டும். நாற்று நடுவது, களை எடுப்பது போன்ற முக்கிய பணிகளுக்கு ஆட்களே கிடைப்பதில்லை. அன்றாடம் கூலி அதிகமாக கொடுக்க வேண்டியதுள்ளது. இதனால் விவசாயத்தை லாபகரமானதாக நடத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது என்றார்.