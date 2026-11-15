/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/பால்குளம் கண்மாய் பணி விவசாயிகள் கோரிக்கை
UPDATED : நவ 14, 2026 06:51 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:47 PM
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ஆர்.எஸ்.மங்கலம்: ஆர்.எஸ்.மங்கலம் தாலுகா சோழந்துார் அருகே உள்ள பால்குளம் கண்மாய் பாசனத்தால் 1000 ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பயனடைகிறது.
இந்நிலையில், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த கண்மாயை துார்வாரி கரைகளைப் பலப்படுத்தும் பராமரிப்பு பணிகள் துவங்கின. பணிகள் முறையாக நடைபெற வலியுறுத்தியும், பணிகளை விரைந்து முடிக்கவும் பாசன விவசாயிகள் வலியுறுத்தி உள்ளனர். நடைபெற்ற பணிகளை ஆய்வு செய்ய வலியுறுத்தி தாசில்தார் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளுக்கு கிராமத்தினர் மனு அளித்து கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.