பயிர்களை அழிக்கும் காட்டுப்பன்றிகள் கட்டுப்படுத்த விவசாயிகள் கோரிக்கை
பயிர்களை அழிக்கும் காட்டுப்பன்றிகள் கட்டுப்படுத்த விவசாயிகள் கோரிக்கை
UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 09:36 PM
கமுதி:
விளைநிலங்களை சேதப்படுத்தியும்,விவசாயிகளை தாக்கி உயிரிழப்புகளை ஏற்படுத்தும் காட்டுப்பன்றியை கட்டுப்படுத்த தமிழக அரசுக்கு விவசாயம் சங்கம் சார்பில் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
கமுதியில் தமிழ்நாடு அனைத்து விவசாய சங்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பு குழு சார்பில் ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது. மாவட்ட செயலாளர் முத்துராமலிங்கம் தலைமை வகித்தார்.மதுரை மண்டல தலைவர் மதுரைவீரன், முல்லை பெரியாறு வைகை பாசன விவசாய சங்கத்தின் பொதுச்செயலாளர் ஆதிமூலம், மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் வெள்ளைப்பாண்டியன்,மாவட்ட சட்ட ஆலோசகர் வேலவன் முன்னிலை வகித்தனர்.
கூட்டத்தில் புதிதாக அமைந்த த.வெ.க., அரசு தேர்தல் நேரத்தில் அறிவித்த முழுமையான விவசாய கடனை தள்ளுபடி செய்யவும்,2025–-26 ஆண்டிற்கான பிரதம மந்திரி பயிர்காப்பீடு இன்சூரன்ஸ் விவசாயிகள் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கவும், விளைநிலங்களில் பயிர்களை சேதப்படுத்தி விவசாயிகளை தாக்கி உயிரிழப்புகளை ஏற்படுத்தும் காட்டுப்பன்றியை கட்டுப்படுத்தவும், வைகை ஆற்றின் மூலம் கிருதுமால் நதி, பரளையாறு ஆயக்கட்டு கால்வாய் மூலம் கமுதி,கடலாடி, முதுகுளத்தூர் பகுதிகளுக்கு பாசனநீர் கிடைக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும். விவசாய நிலங்கள்,நீர் நிலைகளில் உள்ள சீமைகருவேலம் மரத்தை அகற்ற மானியம் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
தீர்மானத்தை உடனடியாக நிறைவேற்றம் செய்யவில்லை எனில் கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு போராட்டம் நடத்தப்படும் என முடிவு செய்யப்பட்டது. உடன் விவசாயிகள் பலரும் கலந்து கொண்டனர்.