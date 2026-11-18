அக்வான் புயல் கைகொடுக்குமா மழைக்காக விவசாயிகள் ஏக்கம்
அக்வான் புயல் கைகொடுக்குமா மழைக்காக விவசாயிகள் ஏக்கம்
UPDATED : நவ 18, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 17, 2026 10:46 PM
திருவாடானை: திருவாடானை தாலுகாவில் மழை இல்லாமல் வாடும் பயிர்களால் அக்வான் புயலால் மழை பெய்யுமா என்ற ஏக்கத்தில் விவசாயிகள் உள்ளனர். திருவாடானை தாலுகாவில் விவசாயப் பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. பயிர்கள் வளர்ந்து வரும் நிலையில் மழை தேவைப்படுகிறது.
வானத்தை மட்டுமே நம்பி இருக்கும் மானாவாரி விவசாயப் பகுதிகள் பரவலான மழை பெய்தால் மட்டுமே பயிர்கள் செழித்து வளரும் என்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த இக்கட்டான சூழலில் வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ள அக்வான் புயல் குறித்த எச்சரிக்கையும் அதனால் மழை உருவாகும் வாய்ப்பு தற்போது விவசாயிகளுக்கு ஆறுதலாகவும், எதிர்பார்ப்பாகவும் உள்ளது.
இது குறித்து விவசாயிகள் கூறியதாவது:
புயல் கரையை கடக்கும் போது அல்லது நகர்வின் காரணமாக கிடைக்கும் தொடர்ச்சியான மழை பயிர்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமையும். புயலின் பாதை மற்றும் திசையை பொறுத்து திருவாடானை, தொண்டி பகுதியில் பரவலான அதிக மழை பெய்தால் மட்டுமே வாடிய பயிர்களுக்கு உயிர் கிடைக்கும் என்றனர்.
அக்வான் புயல் தங்களுக்கு கைகொடுத்து பலன் தரவேண்டும் என விவசாயிகள் பிரார்த்தனை செய்தபடி உள்ளனர்.