பயிர் காப்பீடு பதிவு : சர்வர் கோளாறால் விவசாயிகள் ஏமாற்றம்
பயிர் காப்பீடு பதிவு : சர்வர் கோளாறால் விவசாயிகள் ஏமாற்றம்
UPDATED : நவ 03, 2026 04:48 PM
ADDED : நவ 03, 2026 04:38 PM
திருவாடானை: திருவாடானை தாலுகாவில் நடப்பு பருவத்திற்கான பயிர் காப்பீடு செய்யும் பணிகள் தீவிரமடைந்துள்ளது. சர்வர் கோளாறால் விவசாயிகள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர்.
தமிழகத்தில் இயற்கை இடர்பாடுகள் மற்றும் எதிர்பாராத மழையால் ஏற்படும் மகசூல் இழப்பை தவிர்க்க விவசாயிகள் இ-சேவை மையங்களில் பயிர் காப்பீடு செய்து வருகின்றனர். எனினும் கடந்த சில நாட்களாக இணையதள சர்வரில் ஏற்பட்டுள்ள தொழில் நுட்ப பிரச்னை காரணமாக விவசாயிகள் பல மணி நேரம் காத்திருந்தும் காப்பீட்டை முறையாக பதிவு செய்ய முடியாமல் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி செல்லும் அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இ-சேவை மையங்கள் மற்றும் பொதுச் சேவை மையங்களில் பயிர் காப்பீடு பதிவிற்காக திறக்கப்படும் போதெல்லாம் வேகம் குறைவது, அல்லது சர்வர் டவுன் என முடங்குவது தொடர்கதையாக உள்ளது. காப்பீடு பதிவு செய்ய காலக்கெடு நெருங்கி வரும் நிலையில் சர்வர் பழுது காரணமாக கடைசி நேரத்தில் பதிவு செய்ய முடியாமல் போய் விடுமோ என்ற அச்சம் விவசாயிகள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
கிராமப் புறங்களில் இருந்து பல கி.மீ.,ல் இ-சேவை மையங்களுக்கு ஆட்டோ மற்றும் பஸ்களில் செல்லும் விவசாயிகள் பதிவு செய்ய முடியாமல் திரும்புவதால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகின்றனர். இ-சேவை மையங்களில் சர்வர் கோளாறை உடனடியாக சரி செய்ய மாவட்ட நிர்வாகமும், சம்பந்தபட்ட துறையினரும் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.