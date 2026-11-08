காட்டுப்பன்றிகள் தாக்குதல் அச்சத்தில் விவசாயிகள்: கண்டுகொள்ளாத வனத்துறை
காட்டுப்பன்றிகள் தாக்குதல் அச்சத்தில் விவசாயிகள்: கண்டுகொள்ளாத வனத்துறை
UPDATED : நவ 07, 2026 05:21 PM
ADDED : நவ 07, 2026 05:17 PM
கடலாடி: கடலாடி, சாயல்குடி, எஸ்.தரைக்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் காட்டுப்பன்றிகளின் தாக்குதலால் விவசாயிகள் அச்சத்தில் உள்ளனர். வனத்துறையினரோ கண்டுகொள்ளாமல் உள்ளனர்.
காட்டு பன்றிகளின் பார்வைத் திறன் சற்று குறைவாக இருந்தாலும் மோப்ப சக்தி மற்றும் கேட்கும் திறன் மிகக் கூர்மையானது. மண்ணுக்கு அடியில் பல அடி ஆழத்தில் இருக்கும் வேர்கள் மற்றும் பூச்சிகளை கூட மூக்கின் உதவியோடு எளிதில் கண்டுபிடித்து உண்ணும் பழக்கம் கொண்டது. மிக விரைவாக இனப்பெருக்கம் செய்பவை.
கொண்டு நல்லான்பட்டி, உச்சிநத்தம், டி.எம்.கோட்டை, வெள்ளையாபுரம் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் காட்டுப் பன்றிகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது. கொண்டு நல்லான்பட்டி விவசாயி ராமர், தேசிய குமார் ஆகியோரை காட்டு பன்றிகள் கூட்டமாக விரட்டி தாக்கியது. பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் கூறியதாவது:
நெல், சோளம், கம்பு, நிலக்கடலை, தட்டைப்பயறு, வெங்காயம் உள்ளிட்டவைகளை
ஏக்கருக்கு 15 ஆயிரம் முதல் 20 ஆயிரம் வரை செலவு செய்து சாகுபடி செய்துள்ளோம். கூட்டமாக வரும் காட்டுப்பன்றிகள் சில மணி நேரத்திற்குள் பல ஏக்கர் பயிர்களை தாக்கும் தன்மை கொண்டதாக உள்ளது. விளை நிலங்களுக்குள் வராமல் தடுப்பதற்கு வனத்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
பயிர்களுக்கு வறட்சி நிவாரணம் வழங்குவது போல காட்டுப்பன்றிகளால் பாதிப்பை சந்தித்த விவசாயிகளுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.