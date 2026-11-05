களையெடுக்கும் பணிக்கு ஆட்கள் இல்லாமல் விவசாயிகள் பாதிப்பு
களையெடுக்கும் பணிக்கு ஆட்கள் இல்லாமல் விவசாயிகள் பாதிப்பு
UPDATED : நவ 05, 2026 12:20 AM
ADDED : நவ 04, 2026 08:29 PM
முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துார் வட்டாரத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் நெற்பயிர்களுக்கு சமமாக களைகள் வளர்ந்துள்ளதால் விவசாயிகள் சிரமப்படுகின்றனர். களை எடுக்க வேலைக்கு ஆட்கள் கிடைக்காமல் தவிக்கின்றனர்.
செல்வநாயகபுரம்,கீரனுார், காக்கூர், குமாரக்குறிச்சி, ஏனாதி, வெண்ணீர்வாய்க்கால், சித்திரங்குடி, கீழத்துாவல், பூக்குளம், தேரிருவேலி உட்பட 100க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் மானாவாரி பயிராக நெல் விவசாயம் செய்கின்றனர். நடப்பாண்டில் 30 ஆயிரம் ஏக்கருக்கு அதிகமாக நெல் பயிரிட்டு விவசாயம் செய்கின்றனர். கடந்த நாட்களுக்கு முன் மழை பெய்தது. இதனால் நெற்பயிர்கள் ஓரளவு வளர தொடங்கியுள்ளது. நெற்பயிர்களுக்கு சமமாக களைகள் அதிகமாக வளர்ந்துள்ளது. இதனால் விவசாயிகள் சிரமப்படுகின்றனர். தற்போது களைக்கொல்லி மருந்து அடித்தல், உரமிடுதல் உள்ளிட்ட பணிகளில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர். மக்கள் வி.பி.ஜி.ராம்ஜி திட்டத்தில் வேலைக்கு செல்வதால் விவசாய வேலைக்கு ஆட்கள் கிடைக்காமல் விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.