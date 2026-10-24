வி.ஏ.ஓ.க்களை தேடி அலையும் விவசாயிகள்

UPDATED : அக் 23, 2026 07:44 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:39 PM
திருவாடானை: திருவாடானை தாலுகாவில் பயிர் இன்சூரன்ஸ் பதிவு செய்யும் பணிகள் துவங்கிய நிலையில் பெரும்பாலான வி.ஏ.ஓ.க்கள் வாடகை அறைகளில் தங்கியுள்ளதால் எங்கு செல்வது என்று தெரியாமல் விவசாயிகள் அலைகின்றனர்.திருவாடானை தாலுகாவில் உள்ள பெரும்பாலான வி.ஏ.ஓ.
அலுவலக கட்டடங்கள் சேதமடைந்து விட்டது. அங்கு பணியாற்ற முடியாத வி.ஏ.ஓ.க்கள் திருவாடானை, தொண்டி, நம்புதாளை, எஸ்.பி.பட்டினம், வெள்ளையபுரம் போன்ற பல்வேறு ஊர்களில் தனியார் வாடகை கட்டட அறைகளில் தங்கி அலுவலக பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தற்போது பயிர் இன்சூரன்ஸ் பதிவு செய்வதற்கு தேவையான அடங்கல் போன்ற ஆவணங்களை பெறுவதற்காக விவசாயிகள் வி.ஏ.ஓ.க்களை தேடி செல்லும் போது சம்பந்தபட்ட வி.ஏ.ஓ. எந்த தெருவில் தனியார் வாடகை அறையில் இருக்கிறார்கள் என்ற விபரம் பெரும்பாலான விவசாயிகளுக்கு தெரியவில்லை. இதன் காரணமாக நீண்ட துார கிராமங்களில் இருந்து வரும் விவசாயிகள் விபரம் தெரியாமல் அலைகின்றனர். எனவே வி.ஏ.ஓ., வாடகை அறைகளின் முகவரியை அந்தந்த ஊராட்சி அலுவலகங்களில் முன்பு அறிவிப்பு பலகையாக வைக்க வேண்டும்.