மிளகாய் நாற்று உற்பத்தி விவசாயிகள் ஆர்வம்

ADDED : அக் 31, 2026 07:15 PM
ஆர்.எஸ்.மங்கலம்: ஆர்.எஸ்.மங்கலம் பகுதியில் மிளகாய் நாற்று உற்பத்தி செய்வதில் விவசாயிகள் ஆர்வம் செலுத்துகின்றனர்.
ஆர்.எஸ்.மங்கலம் மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகளில் நெல் விவசாயத்திற்கு அடுத்தபடியாக மிளகாய் சாகுபடி நடக்கிறது. இந்நிலையில், போதிய மழைப் பொழிவு இல்லாததால் ஆர்.எஸ்.மங்கலம் வட்டாரத்திற்கு உட்பட்ட நுாறுக்கும் மேற்பட்ட கண்மாய்களிலும், தண்ணீரின்றி காலியாக உள்ளது. பருவமழை காலங்களில் கண்மாய்களில் தேங்கும் தண்ணீரை முழுமையாக நம்பி நெல் விவசாயம் செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில், கண்மாய்களில் தற்போது தண்ணீர் இல்லாததால் நெற்பயிர்களுக்கு தேவையான தண்ணீர் இன்றி பாதிக்கப்படும் சூழல் உள்ளது.
இதனால் நெற்பயிர்களை போன்று அதிக தண்ணீர் தேவையின்றி லேசான ஈரப்பதத்திலும் வறட்சியிலும், மகசூல் கொடுக்கக்கூடிய மிளகாய் பயிர்களை சாகுபடி செய்வதில் விவசாயிகளின் கவனம் திரும்பி உள்ளது. இதனால் செங்குடி, புல்லமடை, சவேரியார் பட்டினம், எட்டிய திடல், கலங்காப்புளி, வரவணி உள்ளிட்ட சுற்றுப்புற பகுதிகளில் விவசாயிகள், மேடான பகுதிகளில் மிளகாய் நாற்றுகளை உற்பத்தி செய்வதில் அதிக ஆர்வம் செலுத்தி வருகின்றனர்.