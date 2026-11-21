கொழிஞ்சி செடி சேகரிப்பில் ஆர்வம் காட்டும் விவசாயிகள்: இயற்கை உரமாக திகழ்கிறது
கொழிஞ்சி செடி சேகரிப்பில் ஆர்வம் காட்டும் விவசாயிகள்: இயற்கை உரமாக திகழ்கிறது
UPDATED : நவ 20, 2026 07:04 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:59 PM
ரெகுநாதபுரம்: ரெகுநாதபுரம் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் அதிகளவு கொழிஞ்சி செடிகள் தற்போது வளர்ந்துள்ளது. மணற்பாங்கான நிலங்களிலும் தானாக வளரக்கூடிய மிகச்சிறந்த பசுந்தாள் உரப்பயிராகும்.
கொழிஞ்சி செடியில் தழைச்சத்து, மணிச்சத்து மற்றும் சாம்பல் சத்து ஆகியவை நிறைந்துள்ளன. நெல் நடவு செய்வதற்கு முன்பு வயலில் கொழிஞ்சியை மடக்கி உழுவதால் செயற்கை உரங்களின் தேவையை பெருமளவு குறைத்து செழித்து வளரும். அதிக விளைச்சல் கிடைக்கவும் உதவுகிறது. கால்நடைகள் இவற்றை விரும்பி மேயாது என்பதால் தரிசு நிலங்கள் மற்றும் வரப்புகளில் அதிகளவு கொழிஞ்சிகள் வளர்ந்துள்ளன.
கொழிஞ்சி செடிகளை அதிகளவு சேகரித்து அவற்றை தென்னை மரங்களுக்கு உரமாக விவசாயிகள் வைக்கின்றனர். ஒரு டிராக்டர் கொழிஞ்சி ரூ.3000 முதல் தரத்திற்கு தகுந்தாற்போல் கணக்கிட்டு வாங்கப்படுகிறது.