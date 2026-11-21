கருகி வரும் நெற்பயிரை காப்பாற்ற தண்ணீர் பாய்ச்சும் விவசாயிகள்
கருகி வரும் நெற்பயிரை காப்பாற்ற தண்ணீர் பாய்ச்சும் விவசாயிகள்
UPDATED : நவ 20, 2026 05:42 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:40 PM
முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துார் வட்டாரத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் ஒருபுறம் தண்ணீரின்றி நெற்பயிர்கள் கருகி வருகிறது. மறுபுறம் விவசாயிகள் நெற்பயிரை காப்பாற்ற மோட்டார் வைத்து தண்ணீரை பாய்ச்சி வருகின்றனர்.இதனால் நெல் விவசாயத்தை காப்பாற்ற விவசாயிகள் சிரமப்படுகின்றனர்.
முதுகுளத்துார் வட்டாரத்திற்கு உட்பட்ட செல்வநாயகபுரம், கீரனுார், காக்கூர், குமாரக்குறிச்சி, ஏனாதி, பூக்குளம், தேரிருவேலி, வெண்ணீர் வாய்க்கால், சித்திரங்குடி, கீழத்துாவல், மரவெட்டி, அப்பனேந்தல், மகிண்டி உட்பட 100க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் மானாவாரியாக நெல் விவசாயம் செய்கின்றனர். நடப்பாண்டில் 30 ஆயிரம் ஏக்கருக்கும் அதிகமாக நெல் விவசாயம் செய்கின்றனர்.
முதுகுளத்துார் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு மழை பெய்ததால் நெற்பயிர்கள் ஓரளவு வளரத் துவங்கியுள்ளது. பயிர்களுக்கு சமமாக களைகள் அதிகமாக வளர்ந்துள்ளது. இதனால் களைக்கொல்லி மருந்து தெளித்தல், உரமிடுதல் உள்ளிட்ட பணிகளில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர். இந்நிலையில் களைகள் எடுக்க கூலி வேலைக்கு ஆட்கள் கிடைக்காமல் சிரமப்படுகின்றனர்.
தேவையான தண்ணீர் கிடைக்காமல் முதுகுளத்துார் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் போதிய தண்ணீரின்றி நெற்பயிர்கள் கருகி வருகிறது. இதனால் விவசாயிகளும் கவலை அடைந்துள்ளனர். ஒருபுறம் முதுகுளத்துார் வட்டாரத்தில் சில கிராமங்களில் விவசாயிகள் வரத்து கால்வாய், கண்மாய், ஊருணிகளில் தேங்கும் மழை நீரை மோட்டார் வைத்து கூடுதல் பணம் செலவு செய்து நெற்பயிரை காப்பாற்றும் முயற்சியில் விவசாயிகள் தண்ணீர் பாய்ச்சி வருகின்றனர்.
முதுகுளத்துார் வட்டாரத்தில் ஒருபுறம் தண்ணீரின்றி கருகும் நெற்பயிர்கள், ஒருபுறம் தண்ணீரை பாய்ச்சி காப்பாற்றி வருகின்றனர். இதே நிலை தொடர்ந்தால் நெல் விவசாயத்தில் நஷ்டம் ஏற்படும் என விவசாயிகள் கூறுகின்றனர்.