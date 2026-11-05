மாவூர் கூட்டுறவு சங்கத்தை முற்றுகையிட்ட விவசாயிகள்
மாவூர் கூட்டுறவு சங்கத்தை முற்றுகையிட்ட விவசாயிகள்
UPDATED : நவ 02, 2026 04:51 PM
ADDED : நவ 02, 2026 04:47 PM
திருவாடானை: திருவாடானை அருகே மாவூர் கூட்டுறவு சங்கத்தை பயிர்கடன் மற்றும் உரம் வழங்கக் கோரி விவசாயிகள் முற்றுகையிட்டனர்.தமிழக அரசு பயிர்க்கடன் பட்டியலை அறிவித்துள்ளது. ஆனால் திருவாடானை தாலுகா என்.என். 567 மாவூர் கூட்டுறவு சங்கத்திற்கு மட்டும் பயிர்க்கடன் பட்டியில் வரவில்லை. இது குறித்து பாண்டுகுடி கோபால் கூறியதாவது:
மாவூர் கூட்டுறவு சங்கத்திற்கு பயனாளிகள் பட்டியல் வரவில்லை. கூட்டுறவு சங்கத்தை அணுகி கேட்ட போது 2025 ல் நடந்த முறைகேடு சம்பந்தமாக விசாரணை நடப்பதால் பட்டியல் வரவில்லை. விசாரணை முடிந்தவுடன் அரசுக்கு அனுப்பி பட்டியல் பெறப்படும் என்று தெரிவித்தனர். மற்ற கூட்டுறவு சங்கங்களில் பயிர்க்கடன் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது கிராமங்களில் ஒரு மாத நெற்பயிர்கள் வளர்ந்துள்ள நிலையில் மாவூர் கூட்டுறவு விவசாயிகள் உரமிட முடியாமல் தவிக்கின்றனர் என்றார்.
இந்நிலையில் உடனடியாக பயிர்க்கடனும், உரமும் வழங்கக் கோரி நேற்று மாவூர் கூட்டுறவு சங்கம் முன்பு விவசாயிகள் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அதனை தொடர்ந்து ராமநாதபுரம் மாவட்ட கூட்டுறவு அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். மூன்று பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்படும். அவர்கள் சில நாட்களுக்குள் அறிக்கையை சமர்ப்பிப்பார்கள். அதன்பிறகு பயிர்க்கடன் வழங்கபடும். தற்போது உரம் வழங்கப்படும் என்றனர். அதன் பிறகு விவசாயிகள் கலைந்து சென்றனர்.