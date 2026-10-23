சாயல்குடி, முதுகுளத்துாரில் விவசாயிகள் போராட்டம்

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ADDED : அக் 21, 2026 07:37 PM
சாயல்குடி: சாயல்குடி, முதுகுளத்துாரில் விவசாயிகள் மறியல் போராட்டம் நடத்தினர்.
கடலாடி வட்டாரத்தில் நெல் மற்றும் மிளகாய்க்கு இன்சூரன்ஸ் முறையாக வழங்க வேண்டும். தேர்தல் வாக்குறுதிப்படி பயிர் கடன்கள் அனைத்தையும் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தியும் சாயல்குடியில் சாலை மறியல் போராட்டம் நடந்தது.
தமிழ்நாடு விவசாய சங்க மாவட்ட செயலாளர் மயில்வாகனன் தலைமை வகித்தார். அகில இந்திய விவசாய சங்க மகாசபை ராமநாதபுரம் மாவட்ட பொறுப்பாளர் அந்தோணி முன்னிலை வகித்தார். அகில இந்திய விவசாய சங்க மகா சபை நிர்வாகிகள் முருகேசன், செல்வராஜ் உட்பட ஏராளமான விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனர். 100 பேர் கைது செய்யப்பட்டு சாயல்குடியில் உள்ள தனியார் மஹாலில் அடைக்கப்பட்டு மாலையில் விடுவிக்கப்பட்டனர்.
*முதுகுளத்துாரில் தமிழ்நாடு விவசாய சங்கம், அகில இந்திய விவசாயிகள் மகாசபை சங்கம் இணைந்து மறியல் போராட்டம் நடந்தது. தமிழ்நாடு விவசாய சங்க மாவட்ட தலைவர் ராஜா தலைமை வகித்தார். மாவட்ட அமைப்பாளர் அன்சாரி முன்னிலை வகித்தார். முதுகுளத்தூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் தேவர் சிலையிலிருந்து ஊர்வலமாக வந்து தாலுகா அலுவலகம் முன்பு மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
பயிர் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யவும், முதுகுளத்துார் பகுதி விவசாயிகளுக்கு பயிர் இன்சூரன்ஸ் தொகையை உடனே வழங்கவும், வறட்சி நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.