/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/முதுகுளத்துாரில் மழை; விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி
UPDATED : அக் 14, 2026 04:54 PM
ADDED : அக் 14, 2026 04:46 PM
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முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துார் சுற்றவட்டார பகுதிகளில் பெய்த மழையால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். ரோடுகளில் ஆங்காங்கே தண்ணீர் தேங்கியுள்ளதால் மக்கள் சிரமப்பட்டனர்.
முதுகுளத்துார் அதனை சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் கடந்த சில நாட்களாகவே வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்தது.நேற்று காலை முதல் வானம் மேகமூட்டத்துடன் குளிர்ந்த காற்றுடன் இருந்தது.
நேற்று கிராமங்களில் மழை பெய்து நிலத்தில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். முதுகுளத்துார் தெருக்களில் தாழ்வான ரோட்டில் தண்ணீர் தேங்கி சேறும்சகதிகமாக மாறியது. இதனால் மக்கள் நடப்பதற்கு சிரமப்பட்டனர்.பஸ் ஸ்டாண்டில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளதால் பயணிகள் சிரமப்படுகின்றனர்.