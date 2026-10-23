காய்கறிகள் சாகுபடி செய்வதில் ஆர்வம் காட்டும் விவசாயிகள்
காய்கறிகள் சாகுபடி செய்வதில் ஆர்வம் காட்டும் விவசாயிகள்
UPDATED : அக் 23, 2026 04:43 AM
ADDED : அக் 22, 2026 07:07 PM
ரெகுநாதபுரம்: புரட்டாசி, ஐப்பசி மாதங்களில் மழைப்பொழிவை கணக்கிட்டு பயிர்குழி எனப்படும் காய்கறிகள் சாகுபடி செய்வதில் விவசாயிகள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
திருப்பல்லாணி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட ரெகுநாதபுரம், நயினாமரைக்கான்,
பத்திராதரவை, வண்ணாங்குண்டு, முத்துப்பேட்டை, பெரியபட்டினம் உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் ஏராளமான தென்னந்தோப்புகள் உள்ளன.
இவற்றில் தென்னை மரங்களுக்கு ஊடுபயிராகவும் காய்கறிகள் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. குறிப்பாக கொடிகளாக படர கூடிய காய்கறி வகைகளை விளைவிக்கின்றனர். வயல்வெளி பகுதிகளில் இயற்கை உரத்தை பயன்படுத்தி 30 அடி நீள அகலத்தில் பந்தல் அமைக்கப்படுகிறது. அவற்றில் புடலங்காய், பீர்க்கங்காய், பாகற்காய் உள்ளிட்ட கொடி வகைகளை படரச்செய்து காய்கறி விளைவிக்கப்படுகிறது. இதே போன்று பூசணிக்காய் சுரைக்காய் உள்ளிட்ட தரையில் படர கூடிய கொடி வகைகள் பயிரிடப்படுகிறது. நாட்டு ரக தக்காளி, கத்திரிக்காயும் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. விளைவிக்கப்படும் காய்கறிகள் ராமநாதபுரத்தில் விற்பனைக்காக கொண்டு செல்லப்படுகிறது.