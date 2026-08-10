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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/பயிர்காப்பீட்டு தொகை, வறட்சி நிவாரணம் வழங்காததால் விவசாயிகள் அதிருப்தி:  பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வலியுறுத்தல்

பயிர்காப்பீட்டு தொகை, வறட்சி நிவாரணம் வழங்காததால் விவசாயிகள் அதிருப்தி:  பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வலியுறுத்தல்

பயிர்காப்பீட்டு தொகை, வறட்சி நிவாரணம் வழங்காததால் விவசாயிகள் அதிருப்தி:  பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வலியுறுத்தல்

UPDATED : ஆக 09, 2026 03:41 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 02:52 PM

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UPDATED : ஆக 09, 2026 03:41 PM ADDED : ஆக 09, 2026 02:52 PM

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ராமநாதபுரம்: மாவட்டத்தில் 2025-26 பருவமழை பெய்தும், பெய்யாமலும் பலஆயிரம் ஏக்கரில் நெற்பயிர் விளைச்சல் பாதிக்கப்பட்டது. அதற்குரிய நிவாரணம், பயிர்காப்பீட்டு தொகையும் வழங்கவில்லை. பட்ஜெட்டிலும் அறிவிப்பு இல்லாததால் விவசாயிகள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர். சட்டசபை கூட்டத்தொடரில் ராமநாதபுரத்திற்குரிய வறட்சி நிவாரணம், காப்பீட்டு தொகை வழங்க நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் 3 லட்சம் ஏக்கரில் நெல் சாகுபடி, ஒரு லட்சம் ஏக்கரில் மிளகாய், சிறுதாணியங்கள் 25 ஆயிரம் ஏக்கர், பயறுவகைகள் 10 ஆயிரம் ஏக்கர், எண்ணெய்வித்து 6 ஆயிரம் ஏக்கர் சாகுபடி நடக்கிறது. ஆண்டுதோறும் அக்., முதல் டிச. வரையிலான வடகிழக்கு பருவமழையை 2 லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட விவசாயிகள் சாகுபடி பணியில் ஈடுபடுகின்றனர்.

வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த 2025-26 ஆண்டில் நெல் விதைப்பின் போது அதிகமாக பெய்து நீரில்மூழ்கியும், நன்குவிளைந்து அறுவடை நேரத்தில் மழையின்றி பயிர்கள் கருகியும் விட்டன. குறிப்பாக கமுதி, சிக்கல், கடலாடி, முதுகுளத்துார் உள்ளிட்ட இடங்களில் போதிய மழையின்றி நெற்பயிர்கள் கருகி மகசூல் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. ஏக்கருக்கு ரூ.25ஆயிரம் முதல் ரூ.30 ஆயிரம் செலவழித்த விவசாயிகள் நிவாரணம் வழங்க கோரி சட்டசபை தேர்தலுக்கு முந்தையை குறைதீர்க்கும் கூட்டங்களில் காய்ந்த பயிர்களுடன் கலெக்டர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர். இதுதொடர்பாக கடந்த மாதம் குறைதீர்க்கும் கூட்டத்திலும் பேசினர், பயிர் கணக்கெடுப்பு முடித்து அரசு நிதிக்காக காத்திருப்பதாக அதிகாரிகள் பதிலளித்தனர்.

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் மாவட்ட தலைவர் முத்துராமு கூறுகையில், 2025-26 வறட்சிநிவாரணம், பயிர்காப்பீட்டு தொகை கிடைக்காமல் கடன் வாங்கியுள்ள விவசாயிகள் சிரமப்படுகின்றனர். பட்ஜெட்டிலும் அறிவிப்பு இல்லாததால் ஏமாற்றத்தை தருகிறது. ராமநாதபுரத்திற்குரிய வறட்சி நிவாரணம், காப்பீட்டு தொகை வழங்க வேண்டும். விவசாயிகளின் பயிர்கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். இதுதொடர்பாக சட்டசபை கூட்டத்தொடரில் முதல்வர் விஜய் அறிவிக்க வேண்டும் என்றார்.--

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