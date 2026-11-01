வேளாண் கடன் தள்ளுபடி அறிக்கை வராததால் விவசாயிகள் அதிருப்தி
வேளாண் கடன் தள்ளுபடி அறிக்கை வராததால் விவசாயிகள் அதிருப்தி
UPDATED : அக் 31, 2026 04:47 PM
ADDED : அக் 31, 2026 04:44 PM
திருவாடானை: கூட்டுறவு சங்கங்களில் விவசாய கடன் தள்ளுபடி குறித்த சுற்றறிக்கை வராததால் விவசாயிகள் அதிருப்தியடைந்துள்ளனர். கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலம் விவசாயிகள் பெற்ற கடன்களில் குறிப்பிட்ட தொகை தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு, மீதமுள்ள தொகைக்கான தள்ளுபடிக்கு சுற்றறிக்கை வரவில்லை. இது குறித்து திருவாடானை காங்., வட்டார தலைவர் தெட்சிணாமூர்த்தி கூறியதாவது:
அரசு அறிவித்த கடன் தள்ளுபடி முழுமையாக அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் சென்று சேரவில்லை. குறிப்பாக குறிப்பிட்ட தொகை தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு மீதமுள்ள கடன் தொகைக்கு எத்தகைய சுற்றறிக்கையும் வெளியிடப்படாமல் உள்ளது. இதனால் விவசாயிகள் தங்களது கடனை செலுத்துவதா, அல்லது தள்ளுபடிக்காக காத்திருப்பதா என்று தெரியாமல் தவிக்கின்றனர்.
தற்போது அவசரமாக உரங்களிட வேண்டிய நிலை உள்ளது. ஆனால் முந்தைய கடன் கணக்குகள் மற்றும் தள்ளுபடி விபரங்கள் குறித்த தெளிவான சுற்றறிக்கை வராத காரணத்தால் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலமாக விவசாயிகளுக்கு தேவையான யூரியா, காம்ப்ளக்ஸ் உள்ளிட்ட உரங்களை வழங்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே தள்ளுபடிக்கான சுற்றறிக்கையை கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்றார்.