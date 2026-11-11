/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/மகனை மீட்க முயன்ற தந்தை கடலில் விழுந்து மாயம்
UPDATED : நவ 05, 2026 05:36 PM
ADDED : நவ 05, 2026 05:36 PM
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தொண்டி: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டி அருகே கடலில் தவறி விழுந்த மகனை மீட்க முயன்ற தந்தை, அலையில் சிக்கி மாயமானார்.
தொண்டி அருகே பாசிபட்டினத்தை சேர்ந்த மீனவர் சந்தனமாரி 42. இவர் நேற்று அதிகாலை 4:00 மணிக்கு தனது மகன்கள் காளீஸ்வரன் 18, பரத் 16, ஆகியோருடன் நாட்டுப்படகில் கடலுக்கு சென்றார். கரையில் இருந்து 3 கடல் மைல் தொலைவில் நண்டு பிடிப்பதற்காக வலை விரிக்கும் பணியில் மூவரும் ஈடுபட்டனர். அப்போது பரத் கடலில் விழுந்தார். பரத்தை காப்பாற்றும் நோக்கில் தந்தையும், அண்ணனும் கடலில் குதித்தனர். காளீஸ்வரன் தனது தம்பியை மீட்ட நிலையில், சந்தனமாரி கடலில் மூழ்கினார். தொண்டி மரைன் போலீசாருடன் இணைந்து சக மீனவர்களும் சந்தனமாரியை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.