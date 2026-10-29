/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/தேங்கும் மழை நீரால் நோய்த்தொற்று அச்சம்
UPDATED : அக் 28, 2026 11:31 PM
ADDED : அக் 28, 2026 08:06 PM
அ நிறம் | அளவு
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் நகர், புறநகர் பகுதியில் தாழ்வான இடங்களில் மழைநீர் தேங்குவதால் கொசுக்கள் உற்பத்தியாகி நோய்த்தொற்று அபாயம் உள்ளது.
மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து மழை பெய்கிறது. தொடர் மழையால் ராமநாதபுரம் கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் குளம் போல தேங்கியுள்ளது. இதே போன்று தாழ்வான இடங்களில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது. இங்கு கொசுக்கள் உற்பத்தியாகி நோய்த் தொற்று அபாயம் உள்ளது என மக்கள் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர்.
எனவே மழைக்காலத்தில் நகர், புறநகர் பகுதிகளில் தேங்கும் மழை நீரை உடன் அகற்றி தண்ணீரை ஊருணிகளுக்கு கொண்டு செல்வதற்கு போர்க்கால அடிப்படையில் துரித நடவடிக்கை எடுக்க சம்பந்தப்பட்ட நகராட்சி, ஊராட்சிகளுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவிட வேண்டும்.-----