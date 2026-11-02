காட்டுப்பன்றிகளிடமிருந்து பயிர்களை காப்பாற்ற வலையில் வேலி அமைப்பு
காட்டுப்பன்றிகளிடமிருந்து பயிர்களை காப்பாற்ற வலையில் வேலி அமைப்பு
UPDATED : நவ 01, 2026 04:17 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:14 PM
கமுதி: கமுதி பகுதியில் மிளகாய் நாற்று,சிறுதானிய பயிர்களை காட்டுப்பன்றி சேதப்படுத்தாமல் இருப்பதற்காக வலையில் வேலி அமைத்து விவசாயிகள் பாதுகாத்து வருகின்றனர்.
பசும்பொன், கோட்டைமேடு,பேரையூர், கோவிலாங்குளம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் நெற்பயிர்களுக்கு அடுத்தபடியாக மிளகாய், சிறுதானிய பயிர் விவசாயம் செய்கின்றனர். இவற்றை காட்டுப்பன்றி சேதப்படுத்தி வருவது தொடர் கதையாகவே உள்ளது. ஆண்டுதோறும் விவசாயிகள் நஷ்டத்தை சந்தித்து வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து அதிகாரிகளிடம் புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. இந்நிலையில் பயிர்களை துவக்கத்திலே காட்டுப்பன்றி சேதப்படுத்திவிடக் கூடாது என்பதற்காக மிளகாய் நாற்று, சிறுதானிய பயிர்கள் முளைக்கும் தருவாயில் உள்ள நிலையில் பாதுகாக்க வலையில் வேலி போல் அமைத்து பாதுகாத்து வருகின்றனர். பறவைகள்,காட்டுப்பன்றிகளிடம் இருந்து பயிர்களை பாதுகாக்க சேலை,வலை உள்ளிட்ட பயன்படுத்தி வேலி அமைத்து பாதுகாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றோம்.எனவே நிரந்தரமாக காட்டுப்பன்றிகளிடமிருந்து பயிர்களை பாதுகாக்க வனத்துறை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று விவசாயிகள் வலியுறுத்தினர்.