சாயல்குடி சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் உரத்தட்டுப்பாடு: விவசாயிகள் அவதி
சாயல்குடி சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் உரத்தட்டுப்பாடு: விவசாயிகள் அவதி
UPDATED : நவ 18, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 17, 2026 10:46 PM
சாயல்குடி: சாயல்குடி சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் உரத்தட்டுப்பாடு அதிகம் உள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்தனர்.
சமீபத்தில் தீபாவளி பண்டிகையின் போது பெய்த கனமழையால் பல நெல் வயல்கள் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது.
தண்ணீரை பயன்படுத்தி விவசாயிகள் உரமிடுவது வழக்கம். தற்போது தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் உரத்தட்டுப்பாடு பல வாரங்களாக உள்ளது. இதனால் விவசாயிகள் யூரியா உள்ளிட்ட உரங்களை பெறுவதில் சிக்கல் நீடிப்பதாக வேதனை தெரிவித்தனர்.
பிள்ளையார்குளம் விவசாயி சத்தியமூர்த்தி கூறியதாவது:
தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் மூலம் விநியோகிக்கப்படும் யூரியா உரம் விலை ரூ.266. உரத்தட்டுப்பாடு நிலவுவதால் தனியார் கடைகளில் விவசாயிகள் கூடுதல் விலைக்கு உரங்களை வாங்கி பயன்படுத்துகின்றனர்.
யூரியா உரம் வாங்கினால் மட்டும் போதாது. அதனுடன் கூடுதலாக இணை உரங்கள் வாங்கினால் தான் உரம் தருவோம் என கெடுபிடி செய்கின்றனர்.
இதனால் விவசாயிகள் கடன் வாங்கி தனியார் கடைகளில் ரூ.800 விலைக்கு வாங்கி பயன்படுத்தும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.