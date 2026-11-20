/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/நல்லிருக்கையில் காய்ச்சல் பாதிப்பு
UPDATED : நவ 20, 2026 05:10 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:10 PM
அ நிறம் | அளவு
உத்தரகோசமங்கை: உத்தரகோசமங்கை அருகே நல்லிருக்கையில் ஏராளமானோருக்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
நல்லிருக்கையில் 1000 பேருக்கும் அதிகமானோர் வசிக்கின்றனர். இந்நிலையில் சமீபத்தில் பெய்த மழையால் தெருக்களில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது. முறையான வாறுகால் வசதி இல்லாததால் தெருக்களில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது. கிராம மக்கள் கூறியதாவது:
கிராமத்தில் பெரும்பாலானோருக்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு அதிகம் உள்ளது. இதனால் வேலைக்கு மற்றும் பள்ளிக்கு செல்லாமலும் வீடுகளில் முடங்கி உள்ளனர். எனவே ஊராட்சி நிர்வாகம் துாய்மைப் பணிகளை செய்ய வேண்டும் என்றனர்.