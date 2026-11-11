பயிர் இன்சூரன்ஸ் பதிவு௵ செய்ய விவசாயிகளின் கைரேகை அவசியம்
பயிர் இன்சூரன்ஸ் பதிவு௵ செய்ய விவசாயிகளின் கைரேகை அவசியம்
UPDATED : நவ 11, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:52 PM
ஆர்.எஸ்.மங்கலம்: விவசாயிகளுக்கான தனித்துவ அடையாள அட்டை இல்லாத விவசாயிகள் உள்ளிட்ட அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் கைரேகை பதிவு மூலம் மட்டுமே பயிர் இன்சூரன்ஸ் பதிவு மேற்கொள்ளும் நடைமுறை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்திய அரசின் வேளாண் மற்றும் உழவர் நலத்துறை சார்பில், விவசாயிகளுக்காக துவங்கப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த டிஜிட்டல் திட்டம் ‘அக்ரி ஸ்டாக்’. இதன் மூலம், ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு விவசாயிகளுக்கும் ஒரு பிரத்தியேக டிஜிட்டல் அடையாள எண் வழங்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் விவசாயிகளுக்கு மானியம், பயிர் காப்பீடு, மற்றும் இடைத்தரகர்கள் இன்றி அரசின் நலத்திட்ட உதவிகளை நேரடியாகவும் விரைவாக கிடைக்க வழி வகுக்கிறது.
தற்போது நெல் சாகுபடி செய்துள்ள விவசாயிகள் பயிர் இன்சூரன்ஸ் திட்டத்தில் பதிவு செய்து வருகின்றனர்.
அனைத்து விவசாயிகளும் வெளியூரில் இருந்தாலும் ஆதாரில் இணைக்கப்பட்டுள்ள அலைபேசிக்கு வரும் ஓ.டி.பி., எண் மூலம் பதிவு மேற்கொள்ள முடியும். ஆனால், தங்களது முன்னோர்களின் பெயர்களில் உள்ள இடங்களை அனுபவம் மூலம் பதிவு மேற்கொள்பவர்களுக்கு அக்ரி ஸ்டாக் எண் இருப்பதில்லை.
இதனால், அனுபவம் மூலம் பதிவும் செய்யும் விவசாயிகள் உள்ளிட்ட அனைத்து விவசாயிகளும் பொது சேவை மையங்களில் நேரடியாக சென்று கைரேகை பதிவு மூலம் (பிங்கர் பிரின்ட்) பதிவு மேற்கொள்ள வேண்டிய நிலை உள்ளது. இந்த நடைமுறை நேற்று காலை முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளதால், அனைத்து விவசாயிகளும் பாதிப்படைந்துள்ளனர்.