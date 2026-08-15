முதல் தலைமுறை தொழில்முனைவோர் தொழில் துவங்க மானிய கடன் பெறலாம்
முதல் தலைமுறை தொழில்முனைவோர் தொழில் துவங்க மானிய கடன் பெறலாம்
ADDED : ஆக 14, 2026 12:20 AM
ராமநாதபுரம்: படித்த முதல் தலைமுறை தொழில் முனைவோர்கள், புதிய தொழில் முனைவோர் மற்றும் தொழில் நிறுவன மேம்பாட்டுத் திட்டத்தில் ரூ.5 கோடி வரையிலான தொழில் திட்டங்களுக்கு ரூ.75 லட்சம் அரசு மானியத்துடன் வங்கிக் கடன் பெறலாம்.
பிளஸ் 2 தேர்ச்சி, பட்டம், பட்டயப்படிப்பு, ஐ.டி.ஐ படித்த தொழில் துவங்க ஆர்வமுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். இத்திட்டத்தில், உற்பத்தி மற்றும் சேவை தொழில்கள் ஆரம்பிக்க குறைந்த பட்சம் ரூ.10 லட்சம் முதல் அதிக பட்சம் ரூ.5 கோடி வரையிலான தொழில் திட்டங்களுக்கு வங்கிக்கடன் வழங்கப்படுகிறது. பொதுப் பிரிவினராய் இருப்பின் 21 வயது நிறைவடைந்து 45 வயதிற்குள்ளும், சிறப்பு பிரிவினர்களான தாழ்த்தப் பட்ட பழங்குடியினர், பிற்படுத்தப்பட்ட, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், சிறுபான்மையினர், பெண்கள், முன்னாள் ராணுவத்தினர், திருநங்கையர், மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆகியோர் 55 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.
வருமான வரம்பு ஏதுமில்லை. 3 ஆண்டு களாக தமிழ் நாட்டில் தொடர்ந்து வசிப்பவராகவும், முதல் தலைமுறை தொழில் முனைவோராகவும் இருக்க வேண்டும். பொதுப் பிரிவினருக்கு திட்ட மதிப்பீட்டில் சொந்த முதலீடு 10 சத வீதமாகவும் மற்றும் சிறப்பு பிரிவினராக இருந்தால் 5 சதவீதமாகவும் இருத்தல் வேண்டும்.
திட்ட மதிப்பீட்டில் 25 சதவீதம் அல்லது அதிக பட்சமாக ரூ.75 லட்சம் மானியமும், மாற்றுத் திறனாளிகள், தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பழங்குடி யினருக்கு 10 சதவீதம் கூடுதல் மானியமும், 3 சதவீதம் பின் முனை வட்டி மானியமும் வழங்கப்படும். www.msmeonline.tn.gov.in/needs என்ற இணையதள முகவரியில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
மேலும் விபரங்களுக்கு ராமநாதபுரம் கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள மாவட்ட தொழில் மையத்தை நேரில் அல்லது 04567--230 497 - என்ற தொலைபேசி, 89255 33983, 89255 33984 என்ற அலைபேசி எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.