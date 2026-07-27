﻿ மீன் வரத்து அதிகரிப்பால் கருவாடு விலை குறைவு

ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:25 PM
சாயல்குடி: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சாயல்குடி வி.வி.ஆர்., நகரில் ஏராளமான கருவாட்டு கம்பெனிகள் உள்ளன. இங்கு தயாராகும் கருவாடுகள் உள்ளூர் மட்டுமின்றி வெளியூர் சந்தைகளுக்கு செல்கிறது. நரிப்பையூர், மூக்கையூர், மாரியூர், வாலிநோக்கம், முந்தல், துாத்துக்குடி, பாம்பன், ராமேஸ்வரம் உள்ளிட்ட இடங்களில் மீன்களை கொண்டுவந்து கருவாட்டிற்காக உலர வைக்கும் கம்பெனிகளில் விற்கின்றனர்.
சீலா, நெத்திலி, ஊலி, நகரை, பண்ணா, சூடை, சாளை, கணவா, திருக்கை, வாளை, சூடை, காரா, முட்டை பாறை ஆகிய மீன்கள் தென்னைநார் விரிப்புகளில் இரு நாட்கள் வெயிலில் உலர வைத்த பின் கருவாடு ஆகிறது.
தற்போது ஆழ்கடல் மீன்பிடிப்பு காரணமாக அதிகளவு மீன் வரத்து உள்ளது. இதனால் மீன்களின் ரகத்திற்கு ஏற்ப கருவாடு விலை கிலோவுக்கு ரூ.50 முதல் ரூ.100 வரை குறைந்துள்ளது என வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.