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ADDED : அக் 05, 2026 06:36 PM
ராமேஸ்வரம்:
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் அருகே பாம்பனில் மீன்கள் விலை வீழ்ச்சி அடைந்ததால் மீனவர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
பாம்பன் விசைப்படகு மீனவர்கள் நேற்று மன்னார் வளைகுடா கடலில் மீன்பிடித்து விட்டு கரை திரும்பினார்கள். இதில் பெரும்பாலான படகுகளில் கிளாத்தி மீன்கள், வெளமீன்கள் சிக்கின. ஆனால் கிலோ கிளாத்தி மீன் ரூ.150 (பழைய விலை ரூ. 220), வெளமீன் ரூ. 250 (பழைய விலை ரூ.300), மேலும் பல மீன்களுக்கு 30 முதல் 50 சதவீதம் வரை விலை குறைத்து வியாபாரிகள் வாங்கினர். இந்த திடீர் மீன் விலை வீழ்ச்சியால் அதிர்ச்சியடைந்த மீனவர்கள் அதிக வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டதாக தெரிவித்தனர்.
பாம்பன் மீன் வியாபாரிகள் கூறுகையில்,'புரட்டாசியில் ஹிந்துக்களின் பண்டிகையான நவராத்திரி விழா நடக்கும். இதற்காக ஹிந்துக்கள் அசைவ உணவை தவிர்த்து விரதம் இருப்பார்கள். இதனால் கேரளா, கோவை, மதுரை உள்ளிட்ட தமிழக மார்க்கெட்டுகளில் மீன்கள் விற்பனை குறைந்துள்ளதால் விலை வீழ்ச்சி அடைந்தது. புரட்டாசி விரதம் முடிந்த பிறகு தான் மீன்கள் விலை உயரும்,' என்றனர்.