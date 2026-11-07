பாம்பனில் மீன்கள் விலை உயர்வு

ADDED : நவ 02, 2026 06:34 PM
ராமேஸ்வரம்:
ராமேஸ்வரம் அருகே பாம்பனில் மீன்கள் விலை உயர்ந்ததால் மீனவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.
நேற்று (நவ.,1) பாம்பனில் இருந்து 90 விசைப்படகுகளில் கடலுக்கு சென்ற மீனவர்கள் மன்னார் வளைகுடா ஆழ்கடலில் மீன்பிடித்து இன்று (நவ.,2) காலை கரை திரும்பினர். இதில் பெரும்பாலான படகில் முண்டக்கண்ணி பாறை மீன், மாஊலா மீன், வெளமீன், சீலா உள்ளிட்ட பலரக மீன்கள் சிக்கின. இன்று கிலோ சீலா மீன் ரூ. 800 (பழைய விலை ரூ.500), ஒரு கிலோ மாஊலா மீன் ரூ. 400 (பழைய விலை ரூ.250), முண்டக்கண்ணி பாறை மீன் ரூ. 200 (பழைய விலை ரூ.110) என விலை உயர்ந்ததால் மீனவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். புரட்டாசி மாதம் மீன்கள் விலை குறைந்தது, புயல் எச்சரிக்கையால் மீன் வரத்து இல்லை. தற்போது இயல்பு நிலை திரும்பியதால் மீன்கள் விலை 30 முதல் 50 சதவீதம் வரை உயர்ந்தது என பாம்பன் வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.