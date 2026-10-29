/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/படகில் துாங்கிய மீனவர் பலி
ADDED : அக் 28, 2026 06:02 PM
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தொண்டி: தொண்டி அருகே நம்புதாளையை சேர்ந்தவர் வீமன் 57. இவர் நேற்று (அக்.,27) மதியம் அதே கிராமத்தை சேர்ந்த குமரேசன் நாட்டுப்படகில் மீன்பிடிக்க சென்றார். அவருடன் முத்துகுமார் 40, கனி 48, விக்னேஷ் 30, நாராயணன் 60, ஆகியோரும் உடன் சென்றனர். மதியம் 1:30 மணிக்கு வீமன் உணவு அருந்தி விட்டு படகில் படுத்து உறங்கினார்.
அப்போது வலை விரிப்பதற்காக அவரை மற்ற மீனவர்கள் எழுப்பினர். ஆனால் வீமன் அசையாமல் கிடந்துள்ளார். நீண்ட நேரம் ஆகியும் எழுந்திருக்காததால் இறந்தது தெரிந்தது. சக மீனவர்கள் அவரின் உடலை கரைக்கு கொண்டு வந்தனர். தொண்டி மரைன் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.