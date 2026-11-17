UPDATED : நவ 16, 2026 05:48 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:44 PM
ராமேஸ்வரம்:
வங்கக்கடலில் உருவான புயலால் ராமேஸ்வரம் பகுதி மீனவர்கள் 5ம் நாளாக மீன்பிடிக்க செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டது.
வங்கக் கடலில் உருவான அக்வான் புயலால் தமிழக கடலோரப் பகுதியில் சூறாவளி காற்றுடன் மழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்தது. இப்புயல் எச்சரிக்கையால் நவ., 13 முதல் ராமேஸ்வரம், பாம்பன், மண்டபம் பகுதி மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்ல மீன்வளத்துறையினர் தடை விதித்தனர். நவ.,14 முதல் ராமேஸ்வரம் பகுதியில் மேகமூட்டத்துடன் சாரல் மழை பெய்தது.
அக்வான் புயல் கரை கடக்காததால் புயல் எச்சரிக்கை தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது. இதனால் 5ம் நாளான இன்றும் ராமேஸ்வரம் பகுதி மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க சொல்ல தடை நீடிப்பதாகவும், புயல் கரையை கடந்து கடலில் இயல்பு நிலை திரும்பியதும் மீன்பிடிக்க செல்ல மீனவர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படும் என மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.