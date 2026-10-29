/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/தொண்டி மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க தடை
UPDATED : அக் 24, 2026 04:26 PM
ADDED : அக் 24, 2026 04:24 PM
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தொண்டி: வங்கக்கடலில் உருவாகிய காற்றழுத்தம் புயலாக மாறும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. இது குறித்து தொண்டி மீன்வளத்துறை அலுவலர்கள் கூறியதாவது:
தேவிபட்டினம், ஆற்றங்கரை முதல் எஸ்.பி.பட்டினம் வரையிலான நாட்டுப்படகு மற்றும் விசைப்படகு மீனவர்கள் யாரும் மறு அறிவிப்பு வரும் வரை கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லக்கூடாது. ஏற்கனவே ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றிருக்கும் மீனவர்கள் உடனடியாக கரைக்கு திரும்ப வேண்டும்.
மீனவர்கள் தங்களுக்கு சொந்தமான படகுகளை கடற்கரையில் பாதுகாப்பாக நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். தடையை மீறி யாரும் கடலுக்குள் செல்ல வேண்டாம் என்றனர்.