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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/﻿ 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட மீனவர்கள் அடையாள அட்டை பெற அழைப்பு

﻿ 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட மீனவர்கள் அடையாள அட்டை பெற அழைப்பு

﻿ 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட மீனவர்கள் அடையாள அட்டை பெற அழைப்பு

ADDED : ஆக 14, 2026 12:22 AM

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ADDED : ஆக 14, 2026 12:22 AM

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தொண்டி: தொண்டி, தேவி பட்டினம் பகுதியில் 18 வயதிற்கு மேற்பட்ட மீனவர்களுக்கு புதிய அடையாள அட்டை வழங்கும் பணி துவங்க உள்ளது.

மீனவர்களுக்கான அரசு நலத்திட்டங்கள், நிவாரண உதவிகள் மற்றும் மானியங்கள் நேரடியாக சென்று சேர்வதை உறுதி செய்யும் வகையில் தகுதியுள்ள அனைத்து மீனவர்களுக்கும் அடையாள அட்டை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

இது குறித்து தொண்டி மீன்வளத்துறை அலு வலர்கள் கூறியதாவது:

தொண்டி, தேவி பட்டினம், ஆற்றங்கரை பகுதியில் 18 வயது பூர்த்தியடைந்த மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள மீனவர்கள், ஆதார் கார்டு, ரேஷன்கார்டு, வங்கி கணக்கு புத்தக நகல் மற்றும் பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படங் களுடன் விண்ணப்பிக்கலாம்.

இது குறித்து கடற் கரையோர கிராமங்களில் முகாம்கள் நடைபெறும். அடையாள அட்டை பெறாதவர்கள் விண்ணப்பித்து பயன்பெறலாம் என்றனர்.

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