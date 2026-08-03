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இலங்கை கடற்படை அச்சுறுத்தல் கரை திரும்பிய மீனவர்கள்
இலங்கை கடற்படை அச்சுறுத்தல் கரை திரும்பிய மீனவர்கள்
ADDED : ஆக 02, 2026 11:19 PM
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ராமேஸ்வரம்: இலங்கை கடற் படையினர் துப்பாக்கியை காட்டி மிரட்டியதால் ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் போதிய மீன்வரத்து இன்றி மீண்டும் கரைக்கு திரும்பினர்.
ஆக.1ல் ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து 480 விசைப்படகுகளில் மீனவர்கள் கடலுக்கு சென்றனர். இந்திய -- இலங்கை எல்லையில் இவர்கள் மீன்பிடித்தனர்.
அப்போது அங்கு 3 ரோந்து கப்பலில் வந்த இலங்கை கடற்படையினர், ராமேஸ்வரம் மீனவர்களை துப்பாக்கியை காட்டி மிரட்டினர். இதனால் மீனவர்கள் கைதுக்கு பயந்து நேற்று காலை கரை திரும்பினர். இதில் பெரும்பாலான படகுகளில் எதிர்பார்த்த மீன்வரத்து இல்லை.
இதனால் படகிற்கு ரூ.10,000 முதல் ரூ.20,000 வரை நஷ்டம் ஏற்பட்டதாகவும், இலங்கை கடற்படையின் கெடுபிடியால் மீன்பிடிக்க செல்ல அச்சமாக இருப்பதாகவும் மீனவர்கள் தெரிவித்தனர்.