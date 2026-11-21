/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/எட்டு நாட்களுக்குப் பின் மீனவர்களுக்கு அனுமதி
ADDED : நவ 20, 2026 05:54 PM
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ராமேஸ்வரம்: வங்கக்கடலில் உருவான அக்வான் புயல் எச்சரிக்கையால் நவ.,13 முதல் ராமேஸ்வரம் பகுதி மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்ல மீன்வளத்துறை தடை விதித்தது.
இதனால் 2000 விசைப்படகுகள், நாட்டுப்படகுகள் கடற்கரையில் நிறுத்தப்பட்டு மீனவர்கள் வீடுகளில் முடங்கினர்.
இந்நிலையில் புயலின் தாக்கம் ராமேஸ்வரம் பகுதி மீனவர்களுக்கு இல்லாததால், புயல் எச்சரிக்கையை மீன்வளத்துறை ரத்து செய்து, இன்று (நவ., 21) ராமேஸ்வரம் பகுதி மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்ல மீன்வளத்துறையினர் அனுமதி டோக்கன் வழங்க உள்ளனர். எட்டு நாட்களுக்கு பிறகு இன்று முதல் மீன்பிடிக்க செல்ல உள்ளதால் அதிக மீன்கள் சிக்கும் என்ற ஆவலில் மீனவர்கள் உள்ளனர்.