ஐந்து நாட்களுக்கு பின் இன்று மீனவர்களுக்கு அனுமதி

UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 06:37 PM
ராமேஸ்வரம்:
ஐந்து நாட்களுக்கு பின் இன்று (அக்., 31) மீன்பிடிக்க செல்லும் ராமேஸ்வரம் மீனவர்களுக்கு இலங்கை மீனவர்களால் அச்சுறுத்தல் உள்ளதால் எல்லை தாண்ட வேண்டாம் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
அர்னாப் புயல் எச்சரிக்கையால் அக்., 25 முதல் ராமேஸ்வரம் பகுதி மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க விதித்த தடை நேற்று முதல் விலகியது. இதனால் 5 நாட்களுக்கு பின் இன்று ராமேஸ்வரம் பகுதி மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்ல மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் அனுமதித்தனர். இதனால் அதிக மீன்கள் சிக்கும் என ஆவலுடன் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்கின்றனர்.
இந்நிலையில் 3 நாட்களுக்கு முன்பு காரைக்கால் மீனவர்கள், ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்கும் இந்திய, இலங்கை எல்லையில் மீன்பிடித்த போது, அங்கு இலங்கை மீனவர்களின் வலையை சேதப்படுத்தி பல லட்சம் ரூபாய் இழப்பு ஏற்படுத்தி உள்ளனர். இதனால் இலங்கை மீனவர்கள் கடும் கோபத்தில் வீடியோ வெளியிட்டுள்ளனர்.
எனவே ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் எல்லை தாண்டி மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம். மீறினால் இலங்கை மீனவர்களால் விபரீதம் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது என ராமேஸ்வரம் மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை விடுத்தனர். இதனால் ராமேஸ்வரம் பகுதி மீனவர்கள் கலக்கத்தில் உள்ளனர்.