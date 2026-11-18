ADDED : நவ 18, 2026 06:33 PM
ராமேஸ்வரம்:
அக்வான் புயல் எச்சரிக்கையால் 7ம் நாளாக ராமேஸ்வரம், பாம்பனில் மீன்பிடிக்க தடை விதித்ததால் வருமானமின்றி மீனவர்கள் பாதித்தனர்.
வங்கக்கடலில் உருவான அக்வான் புயல் நாளை ஆந்திரா, ஒடிசா இடையே கரையை கடக்க உள்ளது. இப்புயல் எச்சரிக்கையால் ராமேஸ்வரம் அருகே பாம்பன் துறைமுகம் அலுவலகத்தில் 2ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டது. இந்நிலையில் நவ.,13 முதல் ராமேஸ்வரம், பாம்பன், மண்டபம் பகுதி மீனவர்கள் மீன் பிடிக்க செல்ல தடை விதித்த நிலையில் 7ம் நாளான இன்றும்(நவ.,19) மீன்பிடிக்க செல்ல தடை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து 7 நாட்களாக மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்லாததால் அன்றாட குடும்ப செலவுக்கு வழியின்றி மீனவர்கள் வீடுகளில் முடங்கினர். இதனால் மீனவர்கள் சிலர் கடன் வாங்கி குடும்பத்திற்கு செலவு செய்யும் அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.