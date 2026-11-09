சுற்றுலா தலங்களில் கூடுதல் விலைக்கு விற்கப்படும் உணவு பண்டங்கள்
சுற்றுலா தலங்களில் கூடுதல் விலைக்கு விற்கப்படும் உணவு பண்டங்கள்
UPDATED : நவ 09, 2026 04:06 PM
ADDED : நவ 09, 2026 04:06 PM
திருப்புல்லாணி: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் ஏராளமான சுற்றுலா தலங்கள் உள்ளன. புராண இதிகாசத்துடன் தொடர்புடைய வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இடங்கள், கடற்கரைகள் உள்ளன.
திருப்புல்லாணி ஆதிஜெகநாத பெருமாள் கோயில், சேதுக்கரை கடற்கரை, தேவிபட்டினம் கடலடைத்த பெருமாள் கோயில், உத்தரகோசமங்கை மங்களநாதர் சுவாமி கோயில், ஓரியூர் அருளானந்தர் சர்ச், ஏர்வாடி பாதுஷா நாயகம் தர்கா, பாம்பன், தங்கச்சிமடம், ராமேஸ்வரம், தனுஷ்கோடி, பிச்சை மூப்பன் வலசை, வாலிநோக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளை நாள் தோறும் ஏராளமான உள்ளூர் மற்றும் வெளியூர் சுற்றுலா பயணிகள் பார்வையிட வருகின்றனர்.
குறிப்பாக பள்ளி விடுமுறை நாட்களில் ஏராளமானோர் வரும் நிலையில் சுற்றுலாத்தலங்கள் மற்றும் புண்ணிய ஸ்தலங்களில் விற்பனை செய்யக்கூடிய உணவு பண்டங்கள் விலை அதிகரித்து இருப்பதாக மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர். பொதுமக்கள் கூறியதாவது:
மற்ற நகர் பகுதியில் விற்கக்கூடிய உணவு பண்டங்களை காட்டிலும் சுற்றுலா தலங்களில் விற்கக்கூடிய உணவு மற்றும் சிற்றுண்டி வகைகளில் அதிகளவு விலை உயர்வு காணப்படுகிறது. கலைநய பொருள்களும் கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இவற்றை முறைப்படுத்துவதற்கு எந்த நடவடிக்கையும் இல்லாத நிலை தொடர்கிறது. எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய வழிகாட்டுதலை வழங்க வேண்டும் என்றனர்.