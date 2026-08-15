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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ உணவு பாதுகாப்பு உரிமம் பதிவு சான்றிதழ் முகாம்

உணவு பாதுகாப்பு உரிமம் பதிவு சான்றிதழ் முகாம்

உணவு பாதுகாப்பு உரிமம் பதிவு சான்றிதழ் முகாம்

ADDED : ஆக 13, 2026 05:12 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 05:12 PM

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கீழக்கரை: கீழக்கரை தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட ஓட்டல், பேக்கரி உரிமையாளர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கான உணவு பாதுகாப்பு அடிப்படை முகாம் கீழக்கரையில் நடந்தது.

உணவு பாதுகாப்புத் துறை சார்பில் சுரேஷ் கண்ணன் கலந்து கொண்டு ஓட்டல் மற்றும் பேக்கரி உரிமையாளர்கள், பணியாளர்களுக்கு உணவு பாதுகாப்பு, சுகாதாரமான உணவு தயாரிப்பு, கையாளும் முறைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்தும் அடிப்படை பயிற்சி அளித்தார். தகுதி பெற்ற கடை உரிமையாளர்களுக்கு உணவு பாதுகாப்பு உரிமம் மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.

உணவு வணிக நிறுவனங்களில் உணவு பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை முறையாக கடைப்பிடிப்பதன் அவசியம் குறித்து விளக்கமளிக்கப்பட்டது. இந்நிகழ்ச்சியில் கீழக்கரை ஓட்டல் மற்றும் பேக்கரி சங்கத்தின் நிர்வாகிகள், பணியாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

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