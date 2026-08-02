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﻿ கல்வி உதவித்தொகை வாங்கித் தருவதாக மோசடி

﻿ கல்வி உதவித்தொகை வாங்கித் தருவதாக மோசடி

ADDED : ஆக 01, 2026 11:10 PM

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ADDED : ஆக 01, 2026 11:10 PM

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ராமநாதபுரம்: கல்வி உதவித்தொகை வாங்கித் தருவதாக கூறி, கூலி தொழிலாளியிடம், 1.15 லட்சம் ரூபாய் பறித்தவர்களை போலீசார் தேடுகின்றனர்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், வெளிப்பட்டிணத்தை சேர்ந்தவர் ஜெயக்குமார், 52. கூலி தொழிலாளியான இவர், தன் மகளை உயர் கல்வியில் சேர்க்க பல்வேறு இடங்களில் பணம் கேட்டார். அப்போது, அவரை தொடர்பு கொண்ட சிலர், கல்வி உதவித்தொகை பெற்று தருவதாக உறுதியளித்தனர்.

அதன்பின், குறிப்பிட்ட தொகை கேட்டதால், நம்பிய ஜெயக்குமார், கடன் வாங்கி அந்த கும்பலுக்கு, 1.15 லட்சம் ரூபாய் அனுப்பினார். மேலும் பணம் வேண்டும் என, அந்த கும்பல் தெரிவித்ததால், சந்தேகமடைந்த ஜெயக்குமார், ராமநாதபுரம் சைபர் கிரைம் போலீசில் புகாரளித்தார்.

வழக்கு பதிந்த போலீசார், அந்த வங்கி கணக்கை முடக்கி, 80,000 ரூபாயை மீட்டு, மோசடி நபர்கள் குறித்து விசாரிக்கின்றனர்.

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