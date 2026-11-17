‘லிப்ட்’ கேட்பது போல் டூவீலரில் சென்றவரை வெட்டிய கும்பல்
‘லிப்ட்’ கேட்பது போல் டூவீலரில் சென்றவரை வெட்டிய கும்பல்
ADDED : நவ 16, 2026 07:35 PM
முதுகுளத்துார்: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மேலமானாங்கரையில் இருந்து முதுகுளத்துாருக்கு டூவீலரில் சென்றவரை வழிமறித்து ‘லிப்ட்’ கேட்பது போல் நடித்து அரிவாளால் வெட்டிய தப்பிய கும்பலை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
முதுகுளத்துார் அருகே மேல மானாங்கரையைச் சேர்ந்த லாரி உரிமையாளர் வில்வமுருகன் 35. இவர் நேற்று (நவ.,15) இரவு 9:30 மணிக்கு வீட்டிலிருந்து முதுகுளத்துாருக்கு டூவீலரில் சென்றார். நீதிமன்றம் அருகே வில்வமுருகனை அடையாளம் தெரியாத நபர் கைகாட்டி ‘லிப்ட்’ கேட்டுள்ளார். டூவீலரை நிறுத்தியவுடன் சீமைக்கருவேலம் காட்டுப்பகுதியில் மறைந்திருந்த சிலர் அரிவாள், கம்பி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களால் அவரை தாக்கினர். இதில் வில்வமுருகன் தலையில் பலத்த காயமடைந்தார். முதுகுளத்துார் அரசு மருத்துவமனையில் முதலுதவி அளிக்கப்பட்டு மேல் சிகிச்சைக்காக ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். எஸ்.ஐ., பிரசாத் விசாரிக்கிறார். இரவில் லிப்ட் கேட்பது போல் நடித்து லாரி உரிமையாளரை அரிவாளால் வெட்டியது அப்பகுதியினரிடம் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.