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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ நரிப்பையூர் தரவையில் குவியும் குப்பையால் சுகாதாரக்கேடு கால்நடைகளுக்கு ஆபத்து

நரிப்பையூர் தரவையில் குவியும் குப்பையால் சுகாதாரக்கேடு கால்நடைகளுக்கு ஆபத்து

நரிப்பையூர் தரவையில் குவியும் குப்பையால் சுகாதாரக்கேடு கால்நடைகளுக்கு ஆபத்து

UPDATED : ஜூலை 19, 2026 05:47 PM

ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:41 PM

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UPDATED : ஜூலை 19, 2026 05:47 PM ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:41 PM

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சாயல்குடி:நரிப்பையூர் ஊராட்சிக்குட்பட்ட நீரோடும் தரவைப் பகுதியில் குப்பை கொட்டும் இடமாக மாறியுள்ளது. சுகாதாரக்கேட்டால் நோய்தொற்று பரவ வாய்ப்புள்ளது.

நரிப்பையூர் தரவைப்பகுதியில் மக்கும், மக்கா குப்பை என ஊராட்சி சார்பில் தரம் பிரிக்கும் மையம் இயங்கி வருகிறது. இங்கு தினமும் இரு டன்னுக்கும் அதிகமான குப்பை சேகரிக்கப்பட்டு அவை உரிய முறையில் பிரிக்கப்படாமல் மொத்தமாக தரவைப் பகுதியில் கொட்டுகின்றனர். இதனால் நாய்கள், ஆடு, மாடு உள்ளிட்டவை இரைக்காக வருகின்றன. அவற்றை சாப்பிடுவதால் அப்பகுதியில் கால்நடைகள் பாதிப்பை சந்திக்கின்றன.

கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் உள்ளதால் அப்பகுதியில் துர்நாற்றம் வீசுகிறது. எனவே நரிப்பையூர் ஊராட்சி நிர்வாகம் மட்கும், மக்கா குப்பை என்று தனியாக பிரித்து அவற்றை மறுசுழற்சி செய்ய வேண்டும். மழைக்காலங்களில் அப்பகுதியில் தண்ணீர் தேங்கும் பொழுது குப்பை தேங்கி சுகாதார சீர்கேட்டை ஏற்படுத்தும் நிலை ஏற்படுகிறது. எனவே விஷயத்தில் உரிய வழிகாட்டுதல் ஊராட்சிக்கு தேவை என மக்கள் வலியுறுத்தினர்.

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