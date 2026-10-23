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நீர்நிலையில் கொட்டப்படும் குப்பையால் சுகாதாரக் கேடு
நீர்நிலையில் கொட்டப்படும் குப்பையால் சுகாதாரக் கேடு
UPDATED : அக் 23, 2026 06:11 AM
ADDED : அக் 22, 2026 05:26 PM
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சாயல்குடி: சாயல்குடி பேரூராட்சிக்குட்பட்ட 14 வது வார்டில் உள்ள நொண்டி பெருமாள் கோயில் ஊருணியில் பொதுமக்கள் குப்பை கொட்டும் இடமாக மாற்றி வருகின்றனர்.
இரண்டு ஏக்கரில் நொண்டி பெருமாள் கோயில் ஊரணியை சுற்றிலும் அப்பகுதி மக்கள் குப்பை கொட்டி வருவதால் தற்போது பெய்து வரும் மழையால் சுகாதாரத் கேடு ஏற்படுகிறது. தண்ணீர் சேகரிப்பதில் சிக்கலும், மாசும் ஏற்படுகிறது. எனவே நீர்நிலைகளில் குப்பை கொட்டுவதை தவிர்க்க பேரூராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் உரிய விழிப்புணர்வினை ஏற்படுத்த வேண்டும்.