பரமக்குடி அரசு அலுவலகங்கள் முன்பு குவிக்கப்படும் குப்பை
பரமக்குடி அரசு அலுவலகங்கள் முன்பு குவிக்கப்படும் குப்பை
UPDATED : அக் 17, 2026 03:56 PM
ADDED : அக் 17, 2026 03:54 PM
பரமக்குடி:
பரமக்குடி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் இருந்து அள்ளப்படும் குப்பை அரசு அலுவலகங்களுக்கு முன்பு கொட்டப்படுவதால் அலுவலர்கள், மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
பரமக்குடி நகராட்சி குப்பை கிடங்கு முதுகுளத்துார் ரோட்டோரம் உள்ளது. இப்பகுதியில் நெசவாளர் மற்றும் விவசாயிகளின் குடியிருப்புகள் ஏராளமாக உள்ளன. இந்நிலையில் ரோட்டோரம் ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகம் செயல்பட்டு வருகிறது. இதன் பின்புறம் மாநில வணிக வரி அலுவலகம் புதிதாக கட்டி திறக்கப்பட்டுள்ளது. 3200 சதுர அடியில் ரூ.1 கோடியே 38 லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட கட்டடம் முன் குப்பை கொட்டி வைத்துள்ளனர். தினந்தோறும் பரமக்குடி நகராட்சி 36 வார்டுகளில் பல டன் பிளாஸ்டிக் உள்ளிட்ட குப்பை அள்ளப்படுகிறது.
இவற்றை தனியார் குப்பை அள்ளும் வாகனங்கள் கிடங்குகளுக்கு முன்பு உள்ள இடங்களில் கொட்டுகின்றனர். இதனால் குடியிருப்பாளர்கள் உட்பட அரசு அலுவலர்கள் பாதித்துள்ளனர். எனவே குப்பையை முறையாக கிடங்குகளில் சேர்ப்பதுடன் அவற்றை முறைப்படுத்த நகராட்சி அலுவலர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.