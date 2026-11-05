பரமக்குடி வைகை ஆற்றில் குவிக்கப்பட்டுள்ள குப்பை: சுகாதாரம் கேள்விக்குறி
பரமக்குடி வைகை ஆற்றில் குவிக்கப்பட்டுள்ள குப்பை: சுகாதாரம் கேள்விக்குறி
UPDATED : நவ 05, 2026 05:55 PM
ADDED : நவ 05, 2026 05:55 PM
பரமக்குடி: பரமக்குடி வைகை ஆறு ஆற்றுப்பாலம் பகுதியில் குவிக்கப்பட்டுள்ள குப்பையால் சுகாதாரம் கேள்விக்குறியாகி உள்ளது.
பரமக்குடி நகராட்சி 36 வார்டுகளில் உள்ள வீடுகளில் இருந்து மக்கும் மற்றும் மக்காத குப்பை என பிரித்து கொடுக்கப்படுகிறது. இவற்றை தள்ளு வண்டிகளில் கொண்டு செல்லும் நகராட்சி ஊழியர்கள் குறிப்பிட இடங்களில் கொட்டி அவற்றை மீண்டும் லாரிகளில் ஏற்றி குப்பை கிடங்குகளுக்கு கொண்டு செல்கின்றனர்.
இதன்படி பிளாஸ்டிக் குப்பை பிரித்து எடுக்கப்படுவதுடன், காய்கறி கழிவுகள் உரங்களாக மாற்றப்படுகிறது. ஆனால் சில நேரங்களில் வைகை ஆற்றிலும் மற்றும் கரையோரங்களிலும் குப்பை கொட்டுவது வாடிக்கையாக உள்ளது. இவற்றை மீண்டும் அள்ளி முறையாக அப்புறப்படுத்துவது கிடையாது. இதே போல் வீடுகளை இடிக்கும் கட்டடக் கழிவுகளையும் கொட்டுவது அதிகரித்துள்ளது.
தொடர்ந்து ஆற்றின் தன்மை கெடுவதுடன் ஒட்டுமொத்த சுகாதாரக் கேட்டில் உள்ளது. ஆற்றில் தண்ணீர் வரும் காலங்களில் நீர்வழிப் போக்கு தடைப்படுவதுடன், நீர் உறிஞ்சும் திறனும் குறைந்து ஊற்று ஆதாரம் கேள்விக்குறியாகி வருகிறது. எனவே நகராட்சி குப்பை கொட்டுவதை முறைப்படுத்துவதுடன், தனிநபர் குப்பை கொட்டுவதை கண்காணித்து அபராதம் விதிக்கும் முறையை தொடர் நடவடிக்கையாக செயல்படுத்த வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.