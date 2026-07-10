வளம் மீட்பு பூங்காவில் மலை போல் குப்பை: துர்நாற்றத்தால் மக்கள் அச்சம்
வளம் மீட்பு பூங்காவில் மலை போல் குப்பை: துர்நாற்றத்தால் மக்கள் அச்சம்
ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:24 AM
கமுதி: கமுதி பேரூராட்சி வளம் மீட்பு பூங்காவில் குப்பை கிடங்கு நிரம்பிய நிலையில் மேலும் குப்பை கொட்டி வருவதால் துர்நாற்றம் ஏற்பட்டு சுகாதாரக் கேடு அபாயம் உள்ளது.மாற்று இடம் வழங்கியும் குப்பை கொட்டாமல் உள்ளனர்.
கமுதி பேரூராட்சி 15 வார்டுகளில் 50க்கும் மேற்பட்ட தெருக்கள் உள்ளது. இங்கு வீடுகள், கடைகள் மற்றும் வணிக வளாகங்களில் பயன்படுத்தும் குப்பையை தினந்தோறும் துாய்மைப் பணியாளர்கள் கொண்டு செல்கின்றனர். இதற்காக கமுதி பேரூ ராட்சியில் 30க்கும் மேற்பட்ட துாய்மைப் பணியாளர்கள் தினந்தோறும் சுழற்சி முறையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
சேகரிக்கப்படும் குப்பையை கமுதி குண்டாறு கரையோரத்தில் தனியார் மேல்நிலைப்பள்ளி அருகே திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டம் வளம் மீட்பு பூங்காவில் குப்பை கொட்டப்பட்டு அங்கு மக்கும் குப்பை, மக்காத குப்பை என பிரித்து வருகின்றனர். குப்பை குவிக்கும் இடத்தில் முழுமையாக நிரம்பியுள்ளதால் அங்கு கொட்ட முடியாமல் பணியாளர்கள் இடவசதி இல்லாமல் சிரமப்படுகின்றனர்.
கடந்த சில மாதத்திற்கு முன் துாய்மைப் பணி யாளர்கள் கொண்டு சென்ற குப்பையை கொட்ட முடியாமல் தனியார் பள்ளி பின்புறம் வாகனங்களை வரிசையாக நிறுத்தினர். மாணவர்கள் அச்சமடைந்தனர். தற்போது தனியாக குப்பை கொட்டுவதற்கு மாற்று இடம் ஏற்பாடு செய்தும் அதிகாரிகள் அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்காமல் மாற்று இடத்தில் குப்பை கொட்டாமல் வளம் மீட்பு பூங்காவில் கொட்டி மலை போல் குவித்துள்ளனர்.மேலும் குப்பை கொட்ட முடியாமல் சிரமப்படுகின்றனர்.
மக்கள் கூறியதாவது:
வளம் மீட்பு பூங்காவில் மக்கும் குப்பை, மக்காத குப்பை என தரம் பிரிக்காமல் மலைபோல் குவித்து உள்ளனர்.இதன் அருகில் பள்ளி இருப்பதால் மாணவர்கள் சிரமப்படுகின்றனர். இதனால் சுகாதாரக்கேடு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. குப்பை கொட்டு வதற்கு மாற்று இடம் தேர்வு செய்தும் பயன் படுத்தாமல் உள்ளனர்.
வளம்மீட்பு பூங்காவில் மண்புழு உரம் தயாரிக்கப்படவில்லை. இது குறித்து பலமுறை புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.
எனவே மாவட்ட அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.