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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ பரமக்குடியில் எரிவாயு தகனமேடை திறக்கப்பட்டும் பயன்பாட்டிற்கு வரல: விறகு வைத்து எரிப்பதால் புகைபரவி மக்கள் அவதி

பரமக்குடியில் எரிவாயு தகனமேடை திறக்கப்பட்டும் பயன்பாட்டிற்கு வரல: விறகு வைத்து எரிப்பதால் புகைபரவி மக்கள் அவதி

பரமக்குடியில் எரிவாயு தகனமேடை திறக்கப்பட்டும் பயன்பாட்டிற்கு வரல: விறகு வைத்து எரிப்பதால் புகைபரவி மக்கள் அவதி

ADDED : ஜூலை 19, 2026 11:44 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 11:44 PM

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பரமக்குடி: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடி நகராட்சி ஜீவாநகரில் ரூ.1 கோடியை 80 லட்சத்தில் எல்.பி.ஜி., எரிவாயு தகன மேடை 6 மாதத்திற்கு முன் திறக்கப்பட்ட நிலையில் பயன்பாட்டிற்கு வராமல் உள்ளது. தற்போது விறகுவைத்து பிணங்களை எரிப்பதால் புகைபரவி அப்பகுதியில் குடியிருப்பவர்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.

பரமக்கடி நகராட்சியில் 1 லட்சத்து 25 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசிக்கின்றனர். இங்கு மஞ்சள்பட்டணத்தில் எரிவாயு தகன மேடை 10 ஆண்டுகளாக உள்ளது. தற்போது இங்குள்ள புகைக் கூண்டு உடைந்துள்ளதுடன் ஒட்டுமொத்தமாக செயலிழந்துள்ளது. தொடர்ந்து ஜீவா நகரில் 2023--24 கலைஞர் நகர்ப்புற மேம்பாட்டு திட்டத்தில் ரூ.1கோடியே 80 லட்சத்தில் கோடியில் எரிவாயு தகன மேடை கட்டப்பட்டது.

இதனை முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் காணொளி மூலம் திறந்து வைத்தார். மேலும் 6 மாதங்களுக்கு முன்பே டெண்டர் விடப்பட்டு பரிசோதனை பணிகள் முடிந்துள்ளன. தற்போது எல்.பி.ஜி., காஸ் விலை உயர்வால் உடலை எரியூட்டுவதற்கு 3000 ரூபாயிலிருந்து 3500 ஆக உயர்த்தி கேட்டதாக அலுவலர்கள் கூறுகின்றனர். தொடர்ந்து விறகு வைத்து எரிப்பதிலேயே கவனமாக உள்ளதால் புகையால் மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.

சுற்றுப்புற சூழலை கருத்தில் கொண்டும் மற்றும் குடியிருப்புகளுக்கு அருகில் மயானங்கள் உள்ளதாலும் எரிவாயு தகன மேடை வசதி செய்துதரப்பட்டது. சிலரின் சுய லாபத்திற்காக எரிவாயு தகன மேடையை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வராமல் கிடப்பில் வைத்துள்ளனர். ஆகவே பல கோடிகள் செலவு செய்து அரசு திட்டங்கள் வரும் நிலையில் அதனை உடனடியாக செயல்படுத்த மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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