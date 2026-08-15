ஜெனீவா கன்வென்சன் தினம்: போட்டிகள், பரிசளிப்பு விழா
ஜெனீவா கன்வென்சன் தினம்: போட்டிகள், பரிசளிப்பு விழா
UPDATED : ஆக 13, 2026 05:47 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 05:31 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஜீனியர் ரெட் கிராஸ் சார்பில் 77 வது ஜெனீவா கன்வென்சன் தினம் போட்டிகள், பரிசளிப்பு விழா கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள முகமது சதக் தஸ்தகீர் மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளி கூட்ட அரங்கத்தில் நடந்தது.
இந்தியன் ரெட் கிராஸ் சொசைட்டி ராமநாதபுரம் மாவட்ட தலைவர் சுந்தரம் தலைமை வகித்தார். கல்வி மாவட்ட ஜே.ஆர்.சி., கன்வீனர் ரமேஷ் வரவேற்றார். மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்(பொ) பாலதண்டாயுதபாணி போட்டிகளில் வென்ற மாணவர்களுக்கு பதக்கம், சான்றிதழ்களை வழங்கி பாராட்டினார்.
புரவலர் உலகராஜ், முகமது சதக் தஸ்தகீர் கல்வியியல் கல்லுாரி முதல்வர் சோமசுந்தரம், பள்ளி முதல்வர் அஸ்வத் இப்ராகிம் உம்மா, ஐ.ஆர்.சி.எஸ்., பொருளாளர் குணசேகரன், ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் வள்ளிவிநாயகம், மலைக்கண்ணன், ராஜன், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.ஜே.ஆர்.சி., இணை கன்வீனர் அலெக்ஸ் நன்றி கூறினார்.---