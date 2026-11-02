/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/பாம்பனில் ராட்சத கணவாய் மீன் சிக்கியது
ADDED : நவ 01, 2026 08:21 PM
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ராமேஸ்வரம்: ராமேஸ்வரம் அருகே பாம்பனில் நாட்டுப்படகு மீனவர் வலையில் ராட்சத சிவப்பு கணவாய் மீன் சிக்கியது.
நேற்று (அக்.,31) பாம்பனில் இருந்து 200க்கும் மேலான நாட்டுப்படகுகளில் மீனவர்கள் மன்னார் வளைகுடா ஆழ்கடலில் மீன்பிடிக்க சென்றனர். இவர்கள் இன்று (நவ.,1) காலை கரை திரும்பினர். இதில் ஒரு நாட்டுப்படகு வலையில் அரிய வகை சிவப்பு நிற கணவாய் மீன் சிக்கியது. 2 அடி நீளம் 7.5 கிலோ எடையுள்ள இந்த மீனை கிலோ ரூ.350 வீதம் ரூ.2625க்கு பாம்பன் வியாபாரி ஒருவர் வாங்கி, கேரளா மீன் மார்க்கெட்டுக்கு அனுப்பினார்.